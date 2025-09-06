Yüksek ve orta-yüksek teknolojinin payı % 42.5

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, yüksek ve ortayüksek teknolojinin imalat sanayi ihracatı içindeki payının 8 ayda yüzde 42.5'e yükseldiğini bildirdi. Bu alandaki üretim ve ihracat ile Türkiye ekonomisinin büyümesinin güçlendiğine işaret eden Bolat, "Yüksek teknoloji ihracatımız 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.4, ortayüksek teknoloji ihracatımız yüzde 10.2 artış kaydetmiştir. Böylelikle yüksek ve orta-yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı 2024'ün ilk 8 ayında yüzde 40.1 iken 2025'te 42.5 seviyesine yükselmiştir" dedi. Bolat, yılın ikinci çeyreğinde imalat sanayisinin, 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek artışı kaydederek yüzde 7 büyüdüğünü de belirtti.