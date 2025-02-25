Yumurta fiyatını frenleyici hamle

Geçen ay SABAH'ın 'Yumurta kanatlandı uçuyor' başlığıyla sayfalarına taşıdığı yumurta fiyatlarını frenleyici hamle geldi. Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazanda temel gıda ürünlerinden olan yumurtanın fiyatında artış yaşanmaması için önlem aldı. Buna göre, sofralık yumurta ihracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kapsamında kilogram başına 50 sent karşılığı Türk lirası kesinti uygulanacak. Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, tavuk yumurtalarında DFİF kapsamında kilogram başına 50 sent karşılığı Türk lirası kesinti yapılacak. Böylece ABD ve Avrupa'dan gelen yumurta talebi nedeniyle yurtiçi piyasada arz, talep ve fiyat dengesinin bozulmasının önüne geçmek için alınan fon kesintisi tedbiriyle haksız fiyat artışları engellenecek.

YETERLİLİK ORANI YÜZDE 120

Kararı değerlendiren Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, "ABD ve Avrupa'dan gelen yumurta taleplerinden sonra iç piyasada fiyatların sebepsiz yere artırılmaması için ihracatta kesinti tedbiri alındı. Bu çok normal. Bizim üretimimizde bir sıkıntımız yok, artarak devam ediyor. Yumurta fiyatları genelde algıyla belirleniyor. İç piyasada talebi karşılayacak üretimimiz var. Önceliğimiz iç piyasaya ürün tedariki" dedi. Geçen yılın son aylarında kuş gribinden dolayı üretimin bir miktar gerilediğine işaret eden Afyon, o dönemde oluşan açığın hızla kapatıldığını söyledi. Afyon, ramazan ayı öncesinde iç piyasada fiyatların yükselmesi için bazı söylentilerin oluşturulduğuna dikkati çekerek, şunları anlattı: "Şu an fiyat artışı için bir neden yok. Ramazan ayında da fiyatların artmasını beklemiyoruz. İhracat iç piyasada dengeyi bozmayacak, fiyatlar etkilenmeyecektir. Şu an yüzde 120'ye yakın yeterliliğimiz var. Bunu gelen talepler doğrultusunda yüzde 135'e kadar çıkarabiliriz."





DÜNYADA TALEP ARTIŞI VAR

TİCARET Bakanlığı'nın açıklamasında et ve süt ürünlerine göre daha makul fiyatlı bir protein kaynağı olan yumurtanın, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de temel besin kaynaklarından olduğu belirtildi. Açıklamada, "Yumurta arzı, ekonomik, çevresel ve biyolojik faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermekte olup, özellikle kuş gribi, yumurta üretiminde ciddi kayıplara yol açmaktadır. Ülkemizde 2024'ün son çeyreğinde görülmeye başlayan bölgesel kuş gribi salgını nedeniyle azalan üretim ve ülkemiz menşeli yumurtaya yönelik talep artışı yurt içi fiyatları yukarı yönlü etkilemiştir" denildi.



DÜNYADA TALEP ARTIŞI VAR

TİCARET Bakanlığı'nın açıklamasında et ve süt ürünlerine göre daha makul fiyatlı bir protein kaynağı olan yumurtanın, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de temel besin kaynaklarından olduğu belirtildi. Açıklamada, "Yumurta arzı, ekonomik, çevresel ve biyolojik faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermekte olup, özellikle kuş gribi, yumurta üretiminde ciddi kayıplara yol açmaktadır. Ülkemizde 2024'ün son çeyreğinde görülmeye başlayan bölgesel kuş gribi salgını nedeniyle azalan üretim ve ülkemiz menşeli yumurtaya yönelik talep artışı yurt içi fiyatları yukarı yönlü etkilemiştir" denildi.