Yumurta üreticileri, Rekabet Kurulu’nda sözlü savunma yapacak

Rekabet Kurulu, yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren firmalar ile YUM-BİR'in de aralarında olduğu yerel birliklerin 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesiyle yasaklanan rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunup bulunmadığının tespiti için 2 ayrı soruşturma başlattı. Devam eden soruşturmalarda, sözlü savunma aşamasına gelindi. 20 yumurta üreticisi firma 24 Ekim'de, YUM-BİR, üye 12 birlik ve 12 şirket ise 25 Ekim'de Rekabet Kurulu'na savunma verecek. Soruşturma heyetinin de görüşünü açıklayacağı toplantının ardından yaklaşık 15 gün içerisinde nihai kararın açıklanması bekleniyor.