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Haberler Ekonomi Haberleri Yumurta üreticileri, Rekabet Kurulu'nda sözlü savunma yapacak
Giriş Tarihi: 26.9.2023 12:54 Son Güncelleme: 26.9.2023 12:57

Yumurta üreticileri, Rekabet Kurulu'nda sözlü savunma yapacak

Rekabet Kurulu, rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulundukları iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen 20 yumurta üreticisi ve Yumurta Üreticileri Merkez Birliği'nin (YUM-BİR) de aralarında bulunduğu 13 teşebbüs birliğinin ve 12 üreticinin sözlü savunmalarını dinleyecek.

DHA
Yumurta üreticileri, Rekabet Kurulu’nda sözlü savunma yapacak

Rekabet Kurulu, yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren firmalar ile YUM-BİR'in de aralarında olduğu yerel birliklerin 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesiyle yasaklanan rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunup bulunmadığının tespiti için 2 ayrı soruşturma başlattı. Devam eden soruşturmalarda, sözlü savunma aşamasına gelindi. 20 yumurta üreticisi firma 24 Ekim'de, YUM-BİR, üye 12 birlik ve 12 şirket ise 25 Ekim'de Rekabet Kurulu'na savunma verecek. Soruşturma heyetinin de görüşünü açıklayacağı toplantının ardından yaklaşık 15 gün içerisinde nihai kararın açıklanması bekleniyor.

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Yumurta üreticileri, Rekabet Kurulu'nda sözlü savunma yapacak
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