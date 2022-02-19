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Giriş Tarihi: 20.2.2022

Yumurta zammı için müfettiş

Yumurta zammı için müfettiş
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda maddelerinde açıkladığı yüzde 7'lik KDV indiriminden bir gün önce yumurtaya gelen zam için Ticaret Bakanlığı müfettiş görevlendirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den 1'e indirildiği hatırlatılarak, "Düzenlemenin hemen öncesinde bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikâyetler kamuoyuna yansımıştır. Bu itibarla, söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması amacıyla bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir" denildi.
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Yumurta zammı için müfettiş
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