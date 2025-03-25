Yumurtada fiyat artışına fren

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla ulaşımına katkı sağlamak amacıyla sofralık yumurta ihracatına uygulanan fon kesintisini kilogramda 0.5 dolardan, 1.5 dolara yükseltti. Son dönemde ABD'de rekor seviyeye ulaşan fiyatlar nedeniyle Türk yumurtasına talep zirve yapmıştı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MAKUL FİYAT HEDEFİ

Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, gıda arz güvenliğinin önündeki risklerin bertaraf edilerek Türkiye'de sürdürülebilir gıda arzının sağlanması ve yurt içi tüketimin vatandaşlar için makul fiyatlarla karşılanması hedeflerine dikkat çekildi. Bu doğrultuda, 25 Şubat 2025'teki düzenlemeyle sofralık yumurta ihracatında kilogram başına 50 cent kesinti uygulanmaya başlandığı hatırlatılan açıklamada, "İlgili düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi müteakip durum incelendiğinde, uygulamanın dezenflasyonist etkileri görülmekle birlikte, ülkemiz menşeli yumurtaya yönelik devam eden dış talebin de etkisiyle yukarı yönlü fiyat hareketliliğinin devam ettiği gözlenmiştir. Sofralık yumurta ürününde fiyat istikrarına katkı sağlanması ve vatandaşlarımızın ilgili ürüne makul fiyatlarla ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla sofralık yumurta ihracatında uygulanacak kesinti tutarı, kilogramda 0.5 dolardan 1.5 dolara yükseltilmiştir" denildi.

SPEKÜLASYONA GEÇİT YOK

Açıklamada önümüzdeki dönemde de başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere kamu ve özel sektördeki ilgili tüm paydaşlarla güçlü işbirliğinin ve koordineli çalışmanın sürdürüleceği belirtilerek, "Gıda arzının ve güvenliğinin korunması ve gıda piyasalarında oluşabilecek spekülasyonların önlenmesine yönelik görev ve yetki alanımızdaki bütün politika ve denetim araçlarına kararlılıkla başvurmaya devam edeceğiz" ifadesine yer verildi. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, "Yumurtaya 50 cent fon gelmeden önce haftalık 160-200 TIR yumurta ihraç ediyorduk. 50 cent kesinti sonrasında 20-30 TIR'a düşmüştük" diye konuştu.



MARKETLER DENETLENMELİ

Yumurta üreticisinden 30'luk yumurta kolilelerinin 140 TL'den çıktığı bilgisini veren Girit, "30'luk yumurta kolisi 2 kilogramı geçiyor. Yumurta marketlerde 220-230 TL'ye yumurta kolileri satılıyor. Burada yöntem ihracatın önünü kesmek yerine, böyle yüksek karlarla yumurta satan marketleri denetlemek olmalı" diye konuştu.



FİYAT NİÇİN ARTTI?

Başta ABD olmak üzere ihracattaki artış. Ramazan etkisiyle yükselen iç talep. Kış döneminde tavukların yumurtalarının azalması.