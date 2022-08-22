Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 111,34 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Temmuz ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı.

Buna göre, yurt dışı ÜFE temmuz ayında bir önceki aya göre %0,66, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %111,34 ve on iki aylık ortalamalara göre %81,69 artış gerçekleşti.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK %111,34 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %110,75, imalatta %111,34 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %124,56, dayanıklı tüketim malında %94,23, dayanıksız tüketim malında %95,60, enerjide %271,73, sermaye malında %96,62 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK %0,68 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %0,20 azalış, imalatta %0,68 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %1,15 artış, dayanıklı tüketim malında %1,53 artış, dayanıksız tüketim malında %2,03 artış, enerjide %9,89 azalış, sermaye malında %0,31 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 15 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 10 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ



YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası %71,92, tütün ürünleri %78,43, deri ve ilgili ürünler %87,78 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %271,73, kimyasallar ve kimyasal ürünler %136,60, ana metaller %134,31 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 7 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 18 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri %9,89, metal cevherleri %3,55, ana metaller %0,87 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık basım ve kayıt hizmetleri %4,35, içecekler %4,07, kimyasallar ve kimyasal ürünler %4,02 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.