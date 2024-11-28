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Giriş Tarihi: 28.11.2024 15:23

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi satışları belli oldu

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 272,3 milyon dolarlık hisse senedi, 814,2 milyon dolarlık DİBS ve 9,6 milyon dolarlık ÖST varlığı sattı

AA
Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi satışları belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı. Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 272,3 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Kasım haftasında net 272,3 milyon dolarlık hisse senedi, 814,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 9,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 15 Kasım itibarıyla 32 milyar 141,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 22 Kasım'da 31 milyar 880,9 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 837,2 milyon dolardan 16 milyar 944,9 milyon dolara, ÖST stokları da 389 milyon dolardan 378 milyon dolara düştü.

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Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi satışları belli oldu
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