Yurt dışına çıkarılabilecek azami tutar belli oldu

Tebliğe yetkisiz kişilerce kaldıraçlı işlem veya türev işlemlere aracılık yapılmasının önlenmesi ve takibi amacıyla bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarınca gerekli tedbirlerin alınması, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından tedbirlerin alınması hususunda bilgi paylaşımında bulunulması yönündeki Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin eklemeler yapıldı.

Bu doğrultuda yetkisiz şekilde bu işlemlere aracılık yapanlara yaptırım uygulanması ve tespit edilen aykırılıkların Bakanlığa bildirilmesine ilişkin hususlar da tebliğde yer aldı.