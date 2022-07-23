Yurt dışında arazi kiralamayacağız

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin yurtdışında özel sektör aracılığıyla gerçekleştirilmesi planlanan tarımsal yatırımlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Türkiye adına yurtdışında arazi kiralanması söz konusu değildir" denildi.Bakanlığın, yabancı ülkelerde özel sektör aracılığıyla yatırım imkânları geliştirme konusunda da yeni bir vizyon belirlediği aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi: "Bu manada özel sektörün tarımsal kalkınma sürecine dahil olması için teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır. Ülkemize döviz girdisi sağlayan en önemli sektörlerden biri olan inşaat, ülke kalkınmasının özel sektör aracılığıyla desteklenmesinin en güzel örneklerinden biridir. Müteahhitlerimiz Rusya'da, Kazakistan'da, Irak'ta, Katar'da ve diğer ülkelerde yatırım yaparak büyük başarı hikâyeleri yazmaktadırlar. Tarım sektörünün de inşaat sektörü gibi desteklenerek uluslararası düzeyde hak ettiği yere gelmesi hedeflenmektedir. Yurtdışında tarımsal yatırım yapmak konusunda Tük şirketleri, yani özel sektör nihai karar vericidir. Bakanlık olarak görevimiz, yatırımcılara yatırım yapılacak ülke hakkında bilgi vermek ve yatırımcıların haklarını koruyacak şekilde hukuki bir zemin oluşturmaktır."Birçok gelişmiş ülkenin sınırları dışında tarımsal arazi kiraladığına işaret edilen açıklamada, Dünya Ticaret Örgütü raporlarına göre yaklaşık 41 ülkenin başka ülkelerde arazi kiraladığı, 62 ülkenin de arazilerini başka ülkelere kiraladığı ya da sattığı belirtildi.İngiltere'nin başta Afrika'da olmak üzere 4.4 milyon hektar arazi kiraladığının bilindiğinin kaydedildiği açıklamada, diğer ülke örneklerine ilişkin şu bilgiler verildi: "ABD'nin aynı yöntemle kiraladığı arazilerin büyüklüğü 3.7 milyon hektardır. İngiltere'nin kiraladığı arazilerin büyüklüğü Danimarka'nın yüzölçümüne eşit. Kendi sınırları dışında tarımsal yatırım yapan ülkelerin, bu yatırımlarını mevcut tarım ve gıda ürünleri ihtiyacı için değil gelecekte dünya gıda piyasasında söz sahibi olmak için gerçekleştirmektedir."