Yurtdışı çıkış harcı için iki formül masada

Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti grubunun üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü vergi paketi kapsamında yurtdışına çıkış harcının da yükseltilmesi gündeme geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı 3 bin lira önerisinde bulundu, ancak AK Parti grubu buna sıcak bakmadı. Alternatif rakamlar üzerinde tartışmalar yapıldı. AK Partili milletvekillerinden yurtdışı çıkış harcının yükseltilmesiyle ilgili itirazlar geldi. Bazı milletvekilleri parti yönetimine, "Harcın tümden kaldırılması gerekirken yükseltilmesi vatandaşta sıkıntı yaratabilir. Bunu yapacaksak da bazı grupları kapsam dışı bırakalım. Özellikle gençler konusunda çok hassas davranalım. Yapılan hazırlıklarda toplumun hassasiyetinin dikkate alınması gerekir" dedi. Bu görüşler üzerine yurtdışı çıkış harcı ile ilgili iki alternatif üzerinde durulmaya başlandı. Bunlardan ilki 150 lira olan yurtdışı çıkış harcının 1.000 ya da 1.500 liraya çıkartılması. Ancak öğrenciler, gençler, hacca gidenler, sınır ticareti yapanlar gibi bazı grupların bundan muaf tutulması gündeme geldi. Mevcut yasaya göre "Çıkış tarihi itibarıyla yurtdışında oturma izni bulunduğunu belgeleyen, ticari amaçla yük ve yolcu taşımaya yönelik kara, deniz, hava ve demir yolu araçlarında, yurtdışına çıkış sırasında fiilen mürettebat olan görevliler ile 7 yaşını doldurmamış olanlardan" harç alınmıyor.İkinci alternatif ise yurtdışı çıkış harcı ile ilgili maddelerin paketten çıkartılması yönünde olarak görüşüldü. Buna göre yaz ayları boyunca daha kapsamlı bir çalışma yapılacak. Düzenleme ekim ayında Meclis açıldığında başka bir ekonomi paketi içinde gündeme getirilecek. Bu hafta yapılması beklenen Kabine toplantısının gündem maddelerinden biri de vergi paketi ve yurtdışı çıkış harcı olacak.