Yurtdışına gidenler geri geliyor: Yatırım yapılacak daha iyi ülke yok

Türk sanayisinin köklü firmalarından NG Grup, 2023'e üç dev yatırım kararıyla girdi. Kütahya'da sekizinci seramik fabrikasını kurmak için kolları sıvayan grup, biri Bodrum'da diğeri Antalya'da olmak üzere iki lüks otel yatırımının da startını verdi. Toplam yatırımın 300 milyon doları aşacağını söyleyen NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, "Türkiye'den daha iyi yatırım yapılacak bir ülke yok. Yurtdışına gidenlerin hepsi geri geliyor" dedi. Güral, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.Grup olarak böylesi dönemlerde hep yatırım yaptıklarını hatırlatan Erkan Güral, "Hiç durmadık, üretimi kısmadık, çünkü ülkemize güveniyoruz. Durmamızı gerektirecek, 'Bakalım, ortamı bir görelim' diyecek bir durum yok" dedi. Ülkesine güvenmeyenlerin kısa sürede pişman olduğunu söyleyen Güral, "Gidenlerin çoğu geri geldi. Gidip Berlin'de ve Miami'de birer daire aldılar. Bizim yurtdışında 1+1 dairemiz ya da banka hesabımız yok. Burada çalışıyoruz, burada kazanıyoruz ve ülkemize yatırım yapıyoruz. Avrupa'daki şartlar Türkiye'den daha iyi değil. Hatta büyük bir enerji krizi yaşanıyor. Bizim doğalgazımız var, yarına güvenle bakıp üretim yapabileceğimizi bilmek sanayiciler için büyük önem taşıyor. Yabancıların rahatlıkla yatırım yapacağı bir ülke konumundayız" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 enflasyon hedefine dair açıklamalarının iş dünyasına moral verdiğini söyleyen Güral, "Enflasyon sadece ülkemizde değil tüm dünyada yaşanıyor. Batı ülkelerinde de ciddi bir enflasyon var" değerlendirmesinde bulundu. Tedarik zincirlerinde yaşanan kırılma ortamında Türkiye'nin üretim üssü olarak öne çıktığına işaret eden Güral, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin üretim gücünün ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. İşgücünün ne kadar kıymetli olduğu anlaşıldı. Pazarlarımızı ürünsüz bırakmadık. Bir nevi Türkiye adına sürecin olumlu yansımaları oldu. Batının üretim ve tedarik üssü olma gücümüz pekişti. 'Made-in Türkiye' markasını gururla vurduğumuz ürünlerimiz dünyanın her yerinde kabul görüyor."BUyıl startını verdikleri toplam büyüklüğü 300 milyon doları aşacak, üç önemli yatırımla ilgili de bilgi veren Güral, "Bodrum ve Antalya'da yeni otel yatırımları yapacağız. Tesisler 2024'te hizmete açılacak. Bir de memleketimiz Kütahya'da yeni seramik fabrikası kuracağız. Tesis bu yılın sonu veya önümüzdeki yılın başında hizmete girecek. Burayı son derece özel bir yatırım olarak planladık. Ürünlerin ebatı 1.6 metreye, 3.2 metre olacak" dedi. Turizmin oldukça parlak bir yılı geride bıraktığına vurgu yapan Erkan Güral, "2023 daha iyi bir yıl olacak. Dünyada bu kalitede ve bu fiyatlarla gidilebilecek en önemli lokasyon Türkiye. Daha iyisi yok. Turizm yatırımlarımız devam edecek. Burada da üst gelir grubunu hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.bin çalışanları olduğu bilgisini veren Erkan Güral, "Yeni yatırımlarla bu sayı 2024'te 6 bini geçer. İstihdam bizim için büyük bir sorumluluk ve gurur demek. Sorumluluklarımız her geçen gün daha da artıyor. Biz bir takım oyunu oynuyoruz. Hiçbir başarı bireysel değil" dedi.TOPLAM satışlar içinde ihracatın payının yüzde 35'ler seviyesinde olduğunu söyleyen Güral, "40-50'leri hedefliyoruz" dedi. Yurtiçinde son derece güçlü olduklarını söyleyen Güral, "Türkiye'deki her eve ya seramikle ya da porselenle mutlaka girdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.