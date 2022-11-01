Yurtdışına kendimizi tanıtma fırsatı

Fikri ve sınai mülkiyet alanında Türkiye'nin en büyük firmalarından biri olan Destekpatent son yıllarda yurtdışında da büyümek için gaza bastı. Birçok ülkede yatırımlara girişen şirket MÜSİAD fuarlarını da bu hedefe hizmet eden bir oluşum olarak görüyor. Türkiye'deki KOBİ'lerin son dönemde marka ve patent başvurularında artışlar yaşandığını Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, "MÜ- SİAD, iş dünyasına önemli katkılar sağlayan bir kuruluş. Fuarlar iş bağlantıları ve müşteri portföylerinin oluşumuna katkı sağlıyor. Bu sene katılımın yüksek olacağını bekliyoruz. Biz de kendimizi yurtdışına tanıtacağız" dedi. Hem büyük hem de küçük işletmelerin bu bağlantılarla markalaşarak e-ticaret alanında büyük başarılara imza atabileceğini belirten Yamankaradeniz, şunları kaydetti: "Ekonomide yeni bir döneme gidiyoruz. Bu dönemde üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Ülkelerarası sınırlar kapatılmak zorunda kalınca herkesin kendi çözümünü kendisinin bulması gereken bir süreç yaşandı. Bu dönemden sonra artık ülkeler toplu iğne üretmek için bile kendi kaynaklarına ve çözüm yollarına yönelmek durumunda olacak. Aynı zamanda tarım ürünlerinin öneminin artacağı gibi sebze ve meyve sektöründe üreticiden tüketiciye giden süreçte aracıların azalması direkt alışveriş imkânlarını artıracak. E-ticaret sektörü markalaşmanın önemini yaşadığımız bu süreçte ciddi oranda artırdı. KOBİ'lerimiz çalışma ve potansiyellerini, markalaşma yoluna giderek e-ticaret alanında çok daha iyi yerlere taşıma şansına sahip. Destek Patent olarak geçtiğimiz yıllarda bunun güzel örneklerini hayata geçirdik."