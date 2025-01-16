Yurtdışındaki mühendisler Aselsan’a dönüyor

Türkiye'nin savunma sanayisinde takım oyunu oynadığını ve Aselsan'ın da bu konuda önemli firmalardan biri olduğunu ifade eden Genel Müdür Ahmet Akyol, Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başarılarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını söyledi. Geçen yılın rekorlarla dolu bir yıl olduğunun altını çizen Akyol, "7 ülkeye ilk defa ihracat yaptık, 30 ürünü ilk defa ihraç etmek üzere sözleşme imzaladık. Tasarım ve mühendislik gücümüzü göstermesi açısından kahraman ordumuzun envanterine 29 yeni ürün kazandırdık. Aselsan, dünyanın en hızlı büyüyen 10 savunma şirketinden biri olmayı da başardı" dedi. 2024'te 12 bin kişilik kadroya ulaştıklarını ve bunlardan 7 binden fazlasını mühendislerin oluşturduğunu söyleyen Akyol, "1.000'den fazla mühendis Aselsan'a müracaat ederek 'Ben vatanıma geri dönmek ve bu heyecan veren yüksek teknolojili projelerde yer almak istiyorum' diye başvurdu" diye konuştu.