Yurtlardan gençler faydalanacak

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvuran öğrencilerin yüzde 97'sinin, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ise başvuran öğrencilerin tamamının yerleştiğini açıkladı. Kasapoğlu, bakanlığın 2023 yılı bütçesi görüşmelerinde yerleştirmelerle ilgili bilgi verdi.Kasapoğlu, özetle şunları söyledi: "Bir gurur abidesi olarak 800 öğrenci yurdumuz, 850 binden fazla kapasitemizle dünyanın en büyük, kapsayıcı yurt hizmetini gençlerimize sunuyoruz. Bu ölçekte bir hizmet dünyanın hiçbir yerinde yok. Dünyada 36 ülkenin nüfusu ise bizim yurt kapasitemizin altında kalıyor. 2002'de yalnızca 190 yurt ve 182 bin kapasitedeyken 21 yılda sadece rakamları büyütmekle kalmadık, var olan kapasiteyi de yeniledik. Yurt ücretlerinde güncelleme yapmadık. Ücretler geçen yıl olduğu gibi yine sembolik bir rakamla 275 lira ile 450 lira bandında. Beslenme yardımımızı 750 liradan 1.800 liraya çıkardık."