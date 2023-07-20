Yürürlük süresi dolan ve dolacak olan dampinge karşı önlemler ilan edildi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin'den ithal porselen ve seramikten sofra ve mutfak eşyası için uygulanan damping önlemi 3 Mart, Finlandiya, Rusya, Polonya ve Brezilya menşeli "metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtlar" ithalatında uygulanan damping önlemi de 19 Nisan itibarıyla sona erdi.

Çin, İtalya ve Sırbistan menşeli termosifonlar için uygulanan dampinge karşı önlemler, nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde 12 Nisan 2024'te, Çin menşeli elektrikle çalışan duvar saatleri ithalatındaki söz konusu önlemler de 23 Mayıs 2024'te sonlanacak.

İlgili mevzuat çerçevesinde, dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe girme tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kaldırılıyor.

Bu önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce yerli üreticilerin, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuru hakları bulunuyor.