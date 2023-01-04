Yusufeli Barajı su tutmaya devam ediyor: 40,5 milyon metreküpe ulaştı





'46,17 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK'

2022 sene başı yatırım ödeneği 20,4 milyar lirayken, sağlanan ek ödeneklerle yıl sonunda 46,17 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini kaydeden Balta, "Bu kapsamda 62 baraj, 19 gölet ve bent, 50 yer altı depolama tesisi, 72 sulama tesisi, 21 toplulaştırma projesi, 16 içme suyu ve atık su tesisi, 10 HES ve 146 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 396 tesisi tamamlayarak aziz milletimizin hizmetine sunduk. Dünyanın 5'inci büyük barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'i de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde hizmet aldık" dedi. Balta, Yusufeli Barajı'nın 22 Kasım'dan itibaren su tutmaya başladığını hatırlatarak, "22 Kasım'dan itibaren su 59 metre yükselerek, toplamda biriktirdiğimiz su hacmi bugün itibarıyla 40,5 milyon metreküpe ulaştı. Yusufeli Barajı'nın tamamının dolması 1 yılı geçecektir. Bunun nedeni de barajı doldururken belli süreler beklememiz gerekiyor. Bir nevi barajın testini yapıyoruz. Enerji üretimi, dolmasını beklemeden ilk olarak test olarak başlayacak daha sonra da kesintisiz olarak devam edecek" diye konuştu. Balta, cumhuriyetin 100'üncü yılına girmenin mutluluğunu yaşadıklarını da vurgulayarak, "2023 yılında hedefimiz 42,08 milyar liralık yatırım yapmaktır. Bu kapsamda 24 baraj, 17 gölet ve bent, 24 yer altı depolama tesisi, 123 sulama tesisi, 52 toplulaştırma projesi, 10 içme suyu ve atık su tesisi, 20 HES ve 284 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 554 tesisi tamamlayarak milletimizin hizmetine sunmak istiyoruz" dedi.