Yusufeli Barajı ve HES’te su seviyesi 30 metreyi aştı

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, temelden 275 metre gövde yüksekliği ile beton kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5. büyük barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'te, 22 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende, derivasyon tüneli kapaklarının indirilerek su tutulmaya başlanmasının ardından derivasyon tüneli tıkaç betonu imalatına başlandı.