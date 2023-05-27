Yusufeli Barajında su seviyesi 148 metreye ulaştı! "Ağustos ayında elektrik üretimi test edilecek"

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'in 22 Kasım 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alınmasının ardından barajdaki su seviyesi kontrollü şekilde yükselmeye devam ediyor. Su seviyesi 650,380 kotuna, su yüksekliği ise 148 metreye bulurken, depolanan su miktarı 626,07 milyon metreküpe ulaştı. Yusufeli Barajında su seviyesi 167 metreye yükseldiğinde ilk olarak düzensiz elektrik üretimi olarak da adlandırılan test test amaçlı elektrik üretimine geçilecek. Planlamaya göre en erken Ağustos ayında gerçekleşecek. 207 metre yükseldiğinde ise bu da yıl sonu itibariyle kalıcı elektrik üretimi olacak.

SON 19 METRE

Konuyla ilgili bilgi veren Yusufeli Barajı Kontrol Şube Müdürü Sezai Yıldız, 22 Kasım 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla derivasyon kapaklarının kapatılıp, su tutma sürecine başladığını belirterek, "Şuana kadar geçen zamanda 600 milyon metreküp su depolandı. Toplamda 148 metre su yüksekliğine ulaşmış durumdayız. Su seviyesi 167 metreye ulaştığında bu da Ağustos ayına denk geliyor. Deneme üretimleriyle birlikte testlere başlamış olacağız. Su yüksekliği 207 metreye ulaştığında bu da yıl sonuna gibi planlanmakta tamamen elektrik üretimine hazır hale gelmiş olacak. Su yüksekliği 210 metreyi bulduğu zaman su tutma süreci tamamen tamamlanmış olacak" dedi.

Yıldız, "Yusufeli Barajı'nın inşaatı yüzde 100 noktasında fiziki gerçekleşme sağlanmış durumda. Santral içerisindeki elektronik mekanın teçhizat montajında ise yüzde 99 mertebesindeyiz. Geri kalan yüzde 1'lik kısım test süreçleri anlamına geliyor" şeklinde konuştu.