Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 50 metreye ulaştı

Karayolları başta olmak üzere, baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler birer birer sular altında kalıyor. Sessizliğe bürünen köylerde taşınmalar devam sürüyor.

Nefesler tutuldu! Yusufeli Barajı’nda tarihi gün: Yarın açılıyor! Dikkat çeken ‘750 bin TOGG’ detayı