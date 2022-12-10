Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 50 metreye ulaştı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Dünyanın beşinci, Türkiye'nin birinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 22 Kasım tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla su tutmaya başlandı.
Baraj kapakları kapanmasıyla, gövde de biriken su seviyesi 50 metreye yükseldi.
Karayolları başta olmak üzere, baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler birer birer sular altında kalıyor. Sessizliğe bürünen köylerde taşınmalar devam sürüyor.Nefesler tutuldu! Yusufeli Barajı’nda tarihi gün: Yarın açılıyor! Dikkat çeken ‘750 bin TOGG’ detayı