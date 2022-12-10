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Giriş Tarihi: 10.12.2022 09:59 Son Güncelleme: 10.12.2022 10:08

Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 50 metreye ulaştı

Artvin’de su tutulmaya başlayan Yusufeli Barajı ve HES’de sular yükseliyor. 50 metreye ulaşan su seviyesiyle boşaltılan köylerde evler birer birer sular altında kalmaya başladı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 50 metreye ulaştı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Dünyanın beşinci, Türkiye'nin birinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 22 Kasım tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla su tutmaya başlandı.

Baraj kapakları kapanmasıyla, gövde de biriken su seviyesi 50 metreye yükseldi.

Karayolları başta olmak üzere, baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler birer birer sular altında kalıyor. Sessizliğe bürünen köylerde taşınmalar devam sürüyor.

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Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 50 metreye ulaştı
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