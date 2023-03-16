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Giriş Tarihi: 16.3.2023 13:40

Yusufeli Barajı'nın suları ilçenin sanayi sitesine ulaştı

Artvin'de su tutma işlemi süren Yusufeli Barajı'nda baraj suları Yusufeli ilçe merkezindeki sanayi sitesine ulaştı. Sular altında kalan sanayi sitesinde ilginç görüntüler ortaya çıktı.

İHA
Yusufeli Barajı’nın suları ilçenin sanayi sitesine ulaştı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı.

Baraj kapaklarının kapanmasıyla, su seviyesi 78 metreyi geçerken, barajda toplanmaya başlayan su ilçe merkezine ulaştı. Sanayi sitesi sular altında kalırken, baraj suları adete sel olmuş gibi su baskınlarına neden oldu. Bazı sürücüler su baskınlarından son anda araçlarını kurtardı.

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Yusufeli Barajı'nın suları ilçenin sanayi sitesine ulaştı
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