Yusufeli’ndeki dev projede tarihi gün

9 YILDA YAPILDI

Temeli 26 Şubat 2013'te atılan barajın 275 metreyle yüksekliğindeki gövdesinin inşaatına 20 Haziran 2014'te başlandı. 10 Temmuz 2018'te başlayan gövde beton döküm işlemi ise 24 Haziran 2021'de tamamlandı. Tamamı milli sermayeyle, Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı gövde inşaatı 4 bin kişi, gece gündüz demeden çalıştı. Dar bir vadi içinde ve engebeli arazi şartlarında gerçekleştirilen proje, 9 yılda tamamlandı. Baraj dolduğunda ise havza içerisinde kalan Yusufeli ilçe merkezi ve köylerdeki 5 bin konut, 270 iş yeri ve 9 bin 430 dönüm tarım arazisi su altında kalacak. Yusufeli ilçe merkezi sular altında kalacağı için, ilçenin üst kısmındaki Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde yeni bir Yusufeli inşa edildi. 2015 ayrı bölgede 2015'teTOKİ Başkanlığınca başlayan inşaatta, 3 ayrı bölgeye 2 bin 654 hak sahibi için yeni konut ve işyerleri ile kamu binaları yapıldı. Yine 7 ayrı köy için de yöresel mimaride, 2'şer katlı modern evler yapıldı. Toplam 520 köy evi inşa edildi. Yeni yapılan konut ve iş yerleri düzenlenecek törenle hak sahiplerine teslim edilecek. Yusufeli, 152 yıllık tarihinde 7'nci kez taşındı.