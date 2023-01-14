Yusufeli’nde sular yükseldi, göç hızlandı

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Çoruh Nehri üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı. 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar TL katkı sağlayacak projeyle; depolanan suyun potansiyel enerjisi yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovatsaat elektrik enerjisine dönüştürülecek.
2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçecek. Baraj, Türkiye'nin 5'inci büyük kenti olan 2,5 milyon nüfuslu Antalya gibi bir kentin enerji ihtiyacının yanında yerli ve milli otomobil TOGG'un 750 bin adedinin ihtiyacı elektriği de üretebilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen yıl 22 Kasım'da düzenlenen törenle su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda, 49 milyon metreküp su depolandı. Barajda su seviyesi ise 63 metreyi aştı. Tahliye edilen köylerin su altında kalmaya başladığı Yusufeli'nde ilçe merkezine ise suyun ay sonuna doğru ulaşması bekleniyor. İlçede konutların tamamına yakını taşınırken, iş yerlerinin hızlanan taşınma süreci ise sürüyor.
'TİCARİ HAYAT DA CANLANDI'
Yusufeli ilçesinin eski ve yeni yerleşim yerlerinde incelemelerde bulunan Vali Yılmaz Doruk vatandaşların konutlarına büyük ölçüde taşındığını belirtti. Vali Doruk, "Yerleşim alanında az sayıda vatandaşımız kaldı. Onlarda toparlanıyorlar. İş yerlerinin taşınması ile ilgili de çalışmalar hızlandı. Yeni yerleşim alanında yapımı tamamlanan iş yerlerimiz faaliyete başladı. Yeni iş yeri alanlarımızda ticari hayat canlandı. Vatandaşların talepleri ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. İlave sanayi dükkanları için yeni temelleri açtık. Yakın zamanda orada inşaat çalışmalarımız başlayacak. 1'inci bölgede ticari alanlar için ihale işlemleri başladı. Hak sahibi olmayan vatandaşlarımıza da ilave dükkanlar yapacağız. Çok kısa sürede Yusufeli yeni yerleşim alanında yaşamaya devam edecek" diye konuştu.
Barajda gün geçtikçe su seviyesinin arttığını belirten Vali Doruk, "Baraj hızlı bir şekilde dolmaya devam ediyor. Yusufeli'nin eski yerleşim yerine bu ay sonu suyun geleceğini değerlendiriyoruz. Bu alanlarda tüm tedbirleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.