Yusufeli’nde sular yükseldi, göç hızlandı

'TİCARİ HAYAT DA CANLANDI'

Yusufeli ilçesinin eski ve yeni yerleşim yerlerinde incelemelerde bulunan Vali Yılmaz Doruk vatandaşların konutlarına büyük ölçüde taşındığını belirtti. Vali Doruk, "Yerleşim alanında az sayıda vatandaşımız kaldı. Onlarda toparlanıyorlar. İş yerlerinin taşınması ile ilgili de çalışmalar hızlandı. Yeni yerleşim alanında yapımı tamamlanan iş yerlerimiz faaliyete başladı. Yeni iş yeri alanlarımızda ticari hayat canlandı. Vatandaşların talepleri ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. İlave sanayi dükkanları için yeni temelleri açtık. Yakın zamanda orada inşaat çalışmalarımız başlayacak. 1'inci bölgede ticari alanlar için ihale işlemleri başladı. Hak sahibi olmayan vatandaşlarımıza da ilave dükkanlar yapacağız. Çok kısa sürede Yusufeli yeni yerleşim alanında yaşamaya devam edecek" diye konuştu.