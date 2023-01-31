YUVAM hesapları artık daha da kârlı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur koruma güvencesiyle birlikte getiri kazanma olanağı tanıyan YUVAM hesabında olumlu değişikliğe gitti. TCMB, Frankfurt Temsilciliği yetkilileri, YUVAM hesabının artık çok daha kârlı olduğunu ifade etti. Yeni düzenlemeye göre, yıllık ilave getiri oranı yüzde 5, iki yıllık oranı ise yüzde 6 seviyesine yükseltildi.

TCMB Başkan Başdanışmanı Ergün Akıncı, "TCMB tarafından ülkemiz bankaları ile birlikte geliştirilen YUVAM hesabı, Türkiye dışında yaşayan gerçek kişiler ve yurtdışında yerleşik firmalar için global bir yatırım imkanı sağlıyor. Merkez Bankası tarafından vadenin sonunda yatırımcıya döviz üzerinden anapara ve ilave getiri garantisi veriliyor. İşte bu garanti ilave getiri oranı iki puan artırıldı" dedi.

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Hesap sahiplerinin kur hareketlerinden kaynaklanan bir kayıp yaşamayacaklarını ifade eden Akıncı, "TCMB tarafından piyasa dinamikleri dikkate alınarak 3 ay için yüzde 3, 6 ay için yüzde 4, bir yıl için yüzde 5 ve iki yıl için yüzde 6 oranları uygulamaya konuldu. İki yıllık fiyatlamada her yıl için yüzde 6 getiri verildiğini de ayrıca ifade etmek faydalı olacaktır" diye konuştu.

ÇİFT TARAFLI KAZANÇ

TCMB Frankfurt Temsilcisi Yavuz Yeter, "Tasarruflarına risksiz ve daha yüksek getiri elde etmek isteyen yurtdışında yerleşik vatandaşlarımız, yurtdışı yerleşikler ve bu kişilerin ortak olduğu yurtdışında yerleşik firmalar için oluşturuldu. Ürün, global ölçekte geniş bir coğrafyaya yayılmış ülkemiz diasporasının kullanımına sunuldu. YUVAM hesapları ülkemiz bankaları nezdinde açılmakta. YUVAM ile hem tasarruf sahibi hem de ülkemiz kazanmaktadır.

Türkiye'de yerleşik bir bankada açılmış hesabı varsa, bu hesaba tasarruflarını transfer edenler, sistemden faydalanabiliyor. Şayet, Türkiye'de yerleşik bir bankada hesap yoksa, önce hesap açtırması gerekiyor. Bunun için bankalar yurtdışında yerleşikler için uzaktan hesap açma imkânı sunuyor. Kimlik tespiti ve görüntülü arama ile kolayca dünyanın her yerinde Türkiye'deki bankalarda hesap açmak mümkün. Bankaların internet sitelerinde konuyla ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapılıyor.