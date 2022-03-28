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Giriş Tarihi: 29.3.2022

YUVAM kazancına vergi yok

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
YUVAM kazancına vergi yok
MERKEZ Bankası, yurt dışında yerleşik kişilerin tasarruflarını Türkiye'de değerlendirmelerini teşvik etmek amacıyla devreye alınan YUVAM hesaplarına ilişkin bilgilendirme sitesini kullanıma açtı. Soru cevaplarla anlatılan sistemde "ilave getiri" oranı örneklerle açıklandı. Buna göre 12 ay vadeli 1.000 euro tutarında YUVAM hesabı açıldığında Merkez Bankası yüzde 3 ilave getiri veriyor. Vade sonunda hesap sahibine vade sonu kurundan 1.030 euronun Türk lirası karşılığı garanti ediliyor. Kur farkı oluşursa o da Merkez Bankası tarafından ödeniyor. YUVAM hesaplarından elde edilecek kazançlar için Türkiye'de vergilendirme yapılmayacak.
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YUVAM kazancına vergi yok
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