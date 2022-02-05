YUVAM’la hem kur koruması hem ek getiri

Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası
'nın (TCMB) yurtdışında yaşayan vatandaşların tasarruflarını ülke içinde değerlendirmesinin teşvik edilmesi için yurt içi bankalar nezdinde başlattığı YUVAM hesaplarının ayrıntıları netleşti. Uygulamadan, yurtdışında yerleşik vatandaşlar yararlanabilecek. Yurtdışında yerleşik vatandaş tanımı, orada oturma, çalışma izni ya da hakkı bulunan veya adres kayıt sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurt dışı adresi kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile vatandaşlıktan izinle çıkmış Mavi Kart sahiplerini kapsıyor.
Hesaplar 3, 6, 12 ve 24 aylık vadelerde olabilecek. Katılım bankaları da sisteme dahil olurken, uygulama katılım bankacılığı esasları çerçevesinde işleyecek.
İLAVE GETİRİ
İlave getiri oranı 6 ay vadeli hesaplar için yıllık yüzde 1, 12 ay vadeli hesaplar için yıllık yüzde 1.5 ve 24 ay vadeli hesaplar için yıllık yüzde 2 düzeyinde olacak. Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (yüzde 14) altında olamayacak. Vade sonunda YUVAM hesap sahibinin döviz bazında anaparasını her koşulda koruması esas olacak.
Vadede dönüşüm kuru vade başına göre daha yüksek gerçekleşirse, Merkez Bankası'nca hesap sahibine kur farkı ödenecek. Vadede dönüşüm kuru vade başına göre düşük gerçekleşirse, hesap sahibi bankanın verdiği faiz gelirini elde etmiş olacak. Vadeden önce hesaptan çekim yapılabilecek, ancak bu durumda Merkez Bankası'nca kur farkı ve ilave getiri tutarı ödenmeyecek. YUVAM hesaplarında faiz, vade ve benzeri sözleşme değişiklikleri yapılamayacak.
DÖNÜŞÜM KURU
Yurtdışında yerleşik vatandaşların dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden hesaplarının TL'ye çevrilmesinde, Merkez Bankası'nca 10.00-15.00 arasında her saat başı açıklanan döviz alış kuru baz alınacak. Bu işlemde, dövizin bozulduğu saati itibarıyla en son açıklanan kur dikkate alınacak. Mobil veya internet bankacılığı aracılığıyla döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından iş günlerinde saat 17.00'den sonra ve tatil günlerinde son iş gününde Merkez Bankası'nca saat 15.00'te ilan edilen döviz alış kuru kullanılmak suretiyle dönüşüm yapılabilecek.