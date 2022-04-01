Yüz güldüren artış: Yüzde 93

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 2022 yılının ilk 3 aylık döneminde şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2021 yılının aynı dönemine göre % 93 arttı. Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı Antalya'da 2022 yılı turizm verileri yüzleri güldürmeye devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 2022 yılının ilk 3 aylık döneminde şehri hava yoluyla 515 bin 993 kişi ziyaret ederken 2021 yılının aynı döneminde bu 267 bin 168 kişi ziyaret etmişti.

RAKAMLAR YÜZ GÜLDÜRDÜ

Koronavirüs salgınına rağmen geçen yılı yaklaşık 9 milyonu aşkın turistle kapatan Antalya'da aşılama çalışmaları, Güvenli Turizm Sertifikasyonu ve tesislerdeki sıkı salgın tedbirleriyle 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın ocak ve mart dönemine göre büyük artış gösterdi. Pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte 2022 yılında Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı 2020 ve 2021 yılını geride bıraktı.2022 yılının 1 Ocak - 31 Mart döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %93 artış gerçekleştiği bildirildi.

ALMANLAR İLK SIRADA

Şubat ayında Antalya'ya en çok turist 111 bin 359 ile Almanya'dan geldi. Almanya'yı 86 bin 439 turistle Rusya, sonra da 57 bin 609 turistle İngiltere takip etti. Şubat ayında hava yoluyla Antalya'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla İran, Kazakistan, Polonya, İsrail, Hollanda, Ukrayna ve Ürdün oldu.