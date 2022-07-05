Hem deniz hem de kara kısmında yaklaşık 5 bin çalışan Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı vatandaşla buluşturmak için mesai harcıyor. Doğal gazın gelecek yılın ilk çeyreğinde kullanıma sunulması hedeflenirken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekipleri de bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
"ŞİMDİ SIRA DERİN DENİZLERDE"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şimdi sıra derin denizlerde" ifadesini kullanarak, "Yüzyılın projesi, adım adım ilerliyor" konulu bir video paylaşımında bulundu.
Yüzyılın projesi adım adım ilerliyor: "Şimdi sıra derin denizlerde" | Video
İlk olarak sığ kısımlarda başlayan boru serim işleminde derin denizdeki aşamaya geçiliyor. Karadan yaklaşık 170 kilometre açıkta bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos Tesisi'ne gazın uluşmasını sağlayacak boruların büyük kısmının serim işlemi "Castorone" tarafından gerçekleştirilecek. Sığ kısımlarda "Castoro 10" isimli geminin yaptığı işlemin ardından "Castorone" derin denize boruları serecek.
Toplam 325 uzunluğunda, 39 metre genişliğinde ve 56 bin 529 groston ağırlığında geminin Çanakkale Boğazı'nın ardından İstanbul Boğazı'nı da geçerek 6 Temmuz'da Filyos Limanı'nda olması planlanıyor.