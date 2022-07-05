Yüzyılın projesi adım adım ilerliyor: "Şimdi sıra derin denizlerde"

Hem deniz hem de kara kısmında yaklaşık 5 bin çalışan Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı vatandaşla buluşturmak için mesai harcıyor. Doğal gazın gelecek yılın ilk çeyreğinde kullanıma sunulması hedeflenirken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekipleri de bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.