Yüzde 10 arttı! Sakarya’dan 3,2 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgiye göre, üretim ve dış satımdaki yükselişini sürdüren Sakarya, ocak-temmuz döneminde ülke ihracatına yüzde 2,5 katkı sundu.

İhracatta İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya, otomotiv, demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, kimyevi maddeler ve mamulleri, iklimlendirme sanayi, çelik, elektrik ve elektronik sektörleriyle adından söz ettiriyor.

Geçen yıl ocak-temmuz döneminde 2 milyar 906 milyon 765 bin dolar ihracat yapan Sakarya, bu yıl yüzde 10,3 artışla dış satımını 3 milyar 207 milyon 353 bin dolara yükseltti.

Kentten 146 ülke ve 10 serbest bölgeye ihracat yapılırken, bu pastada en büyük pay yüzde 88,1 ile otomotiv sektörünün oldu. Buna göre Sakarya, 7 ayda 2 milyar 826 milyon 546 bin dolar otomotiv ihracatına imza attı.

Sakarya'nın dış satımında ikinci sırada demir ve demir dışı metaller sektörü yer aldı. Söz konusu sektörden 61 milyon 590 bin dolar ihracat yapıldı. Bu sektörü 52 milyon 924 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 49 milyon 689 bin dolarla makine ve aksamları, 43 milyon 728 bin dolarla iklimlendirme sanayi, 34 milyon 395 bin dolarla çelik sektörleri izledi.

Söz konusu dönemde kentten en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke ise sırasıyla Polonya, İspanya, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, İsrail, Bulgaristan, Belçika ve İsveç olarak kayıtlara geçti.

Polonya'ya 434 milyon 452 bin dolar dış satım yapılırken, bu ülkeler arasında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatı en fazla artan ülke yüzde 56,7 ile İspanya oldu.

"İHRACAT ARGÜMANLARIMIZI ÇEŞİTLENDİRMELİYİZ"

Dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirme yapan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya iş dünyasının azimle üretmeye ve dünyayla rekabet için çabalamaya devam ettiğini kaydetti.

Altuğ, firmaların artan maliyetler karşısında rekabet kabiliyetlerini korumak için ilave desteklere, üretim, istihdam ve ihracat performanslarını yükseltecek unsurlara daha çok ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Devletin desteğiyle yeni üretim bölgelerinin devreye girmesiyle çok daha rekabetçi olacaklarını vurgulayan Altuğ, şunları kaydetti:

"İhracata dayalı üretime baktığımızda ise ilimizin üretim anlamında argümanlarını çeşitlendirmesi ve çoğaltması gerektiğini görüyoruz. Lokomotif sektörümüz otomotiv. Tek sektöre bağlı olarak ihracatımızı yönettiğimiz bir gerçek. Hepimiz bunun farkındayız. Otomotiv sektöründe olası bir küresel/bölgesel aksamanın ortaya çıkaracağı açığı diğer sektörlerdeki üretimle kapatmalıyız. Bu yüzden yeni OSB'lerimizde otomotivden farklı ve güçlü sektörlere yer vermeye gayret ediyoruz."

Altuğ, bunun yanında mevcut yatırımların da kendini sürekli geliştirdiğine işaret ederek, "SATSO olarak üyelerimize bu anlamda destek oluyoruz. Bu doğrultuda metal ve makine sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin ihracat stratejilerini geliştirmek, insan kaynağının yetkinliğini artırmak, dış ticaret ve pazar araştırması yönünde destek sağlamak ve yeni pazarlarda varlık göstermelerine öncülük etmek amacıyla UR-GE projesi başlattık." ifadesini kullandı.