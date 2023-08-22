Yüzde 107,5 arttı! Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini paylaştı. Buna göre, temmuz ayında 232 bin 253 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,7'sini motosiklet, yüzde 41,3'ünü otomobil, yüzde 9,3'ünü kamyonet, yüzde 3,5'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,3'ünü minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 19,9 ARTTI



Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette yüzde 32,7, otomobilde yüzde 26,9, kamyonda yüzde 21,8, motosiklette yüzde 13,7, minibüste yüzde 13,3, traktörde yüzde 0,5 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 54,4 ve otobüste yüzde 6,5 azaldı.



TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 107,5 ARTTI



Temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 235,2, motosiklette yüzde 199,8, otomobilde yüzde 75,9, traktörde yüzde 75,6, kamyonette yüzde 43,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 33,8, otobüste yüzde 23,5 ve kamyonda yüzde 18,9 arttı.



TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI TEMMUZ AYI SONU İTİBARIYLA 27 MİLYON 754 BİN 948 OLDU



Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,3'ünü otomobil, yüzde 16,8'ini motosiklet, yüzde 15,9'unu kamyonet, yüzde 7,7'sini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



TEMMUZ AYINDA 901 BİN 725 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI



Temmuz ayında devri yapılan taşıtların yüzde 62,9'unu otomobil, yüzde 15,7'sini motosiklet, yüzde 14,8'ini kamyonet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



TEMMUZ AYINDA 95 BİN 960 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI



Ocak-Temmuz döneminde 1 milyon 289 bin 896 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.



Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 86,1 artarak 1 milyon 289 bin 896 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 18,6 azalarak 17 bin 309 adet oldu. Böylece Ocak-Temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 272 bin 587 adet artış gerçekleşti.



OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 67,4'Ü BENZİN YAKITLI



Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 530 bin 778 adet otomobilin yüzde 67,4'ü benzinli, yüzde 19,1'i dizel, yüzde 8,6'sı hibrit, yüzde 3,4'ü elektrikli ve yüzde 1,5'i LPG'li. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 802 bin 645 adet otomobilin ise yüzde 36,3'ü dizel, yüzde 34,1'i LPG'li, yüzde 28,0'ı benzinli, yüzde 1,2'si hibrit ve yüzde 0,2'si elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.