Yüzde 12,3 arttı! Kırmızı et üretimi 2 milyon tonu geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Kırmızı Et Üretim İstatistikleri'ni açıkladı. Kırmızı et üretim tahmini, Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Araştırmasından elde edilen demografik verilere dayalı olarak belirlenen 'Kasaplık Güç Oranı' ile hesaplanan 'iç popülasyondan kesilen hayvan sayısı' ile 'ithalattan kesilen hayvan sayısı'nın ortalama karkas ağırlıkları ile çarpılması suretiyle elde ediliyor.



Buna göre, 2021 yılında 1 milyon 952 bin 38 ton olan kırmızı et üretimi, 2022 yılında yüzde 12,3 artarak 2 milyon 191 bin 625 ton olarak tahmin edildi. Bu kapsamda bir önceki yıla göre sığır eti üretimi yüzde 7,7 artarak 1 milyon 572 bin 747 ton, koyun eti üretimi yüzde 26,8 artarak 489 bin 354 ton, keçi eti üretimi yüzde 22,6 artarak 115 bin 938 ton, manda eti üretimi ise yüzde 25,4 artarak 13 bin 586 ton oldu.



Son on yıla ilişkin kırmızı et üretim tahminleri incelendiğinde, toplam kırmızı et üretiminin 2013 yılında 1 milyon 99 bin 81 ton iken 2022 yılında 2 milyon 191 bin 625 tona ulaştığı görüldü.



Kırmızı et üretiminin 2022 yılında yüzde 71,8'ini sığır eti, yüzde 22,3'ünü koyun eti, yüzde 5,3'ünü keçi eti ve yüzde 0,6'sını manda eti oluşturdu.