Yüzde 20’yi aştı! Otomobil üretimi arttı

Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 13 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu konumunda olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının ocak-haziran dönemine ait üretim ve ihracat verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 6 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 735 bin 231 adede ulaştı. Otomobil üretimi de yüzde 21 artarak 462 bin 401 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 765 bin 282 adedi buldu.

Yılın ilk 6 aylık döneminde ticari araç üretimi de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 23 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim geçen yılın aynı dönemiyle paralel seyretti.

KAPASİTE KULLANIM ORANI YÜZDE 74 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 74 olarak gerçekleşti.

Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 74, kamyon grubunda yüzde 91, otobüs-midibüs grubunda yüzde 48 ve traktörde yüzde 81 seviyesinde gerçekleşti.

İHRACAT YÜZDE 15 ARTARAK 17,7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Yılın ilk 6 aylık döneminde otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 8 artarak 505 bin 926 olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 8 azaldı. Traktör ihracatı da 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 10 bin 195 adet gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2023'ün ilk 6 aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk 6 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 17,7 milyar dolar oldu.

"OLDUKÇA BAŞARILI VE ÖNEMLİ RAKAMLARLA KAPATTIĞIMIZ BİR 6 AYLIK DÖNEMİ TAMAMLADIK"

Açıklamada sonuçlara ilişkin değerlendirmesine yer verilen OSD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, şunları kaydetti:

"Oldukça başarılı ve önemli rakamlarla kapattığımız bir 6 aylık dönemi tamamladık. Şimdi rakamlarımız da baktığımız zaman öncelikle üretimimiz 735 bin adetlik rakama geldi. Bu geçen seneye göre yüzde 13'lük bir artış demek. İnşallah bu sene de bu rakamlar bizi 1,5 milyon adetlik bir toplam üretime doğru taşıyor gözüküyor. Diğer sevindirici bir konu tabii kapasite kullanım oranımız da yüzde 67'den yüzde 74'e yükseldi. Bunda hem ihracattaki artışın hem de iç piyasadaki artışın kuşkusuz çok katkısı var."