Yüzde 25 sabit artış 11 Haziran itibarıyla geçerli

Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasal düzenleme dün yürürlüğe girdi. Yüzde 25 sınırı 11 Haziran 2022 ila 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Ev sahipleri kiracıları zorla çıkaramayacak, tahliye davaları reddedilecek. Düzenleme ile kiracılar 1 yıl rahat nefes alacak.Bu kural bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacak. Oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak. Bu hüküm hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanacak. Evin satılması durumunda da kiracının eski kira sözleşmesi devam edecek. Ev sahibi yüzde 25 oranında zam yapabilecek ancak fazlasını isteyemeyecek. Yeni uygulama ile vatandaşlar TÜFE ortalamasını takip etmeyecek, 12 ay süresince zam oranı sabit olacak. Böylece 2 bin lira olan kira 2 bin 500 liraya, 3 bin lira olan kira 3 bin 750 liraya yükselecek. Yasal düzenleme geriye doğru uygulanamayacağı için daha önce yenilenen sözleşmeleri kapsamayacak.Kira artışlarına ilişkin düzenleme geçici olup, sadece meskenler için uygulanacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, tahliye davası açılması durumunda mahkemenin reddeceğini belirterek, "Yasal düzenleme karşısında bu sebebe dayalı bir tahliye kararı vereceğini sanmıyorum. Yasa hükmü mahkemeyi de bağlıyor. Ev sahibi zorla kiracı çıkaramaz" dedi.