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Giriş Tarihi: 12.5.2023 10:21

Yüzde 28,6 arttı! Perakende satış hacmi yükseldi

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 arttı.

İHA
Yüzde 28,6 arttı! Perakende satış hacmi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Perakende Satış Endeksleri verisini paylaştı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 38,0, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 17,8 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 7,3 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,2 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,1, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3,8 arttı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 88,9 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 88,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 96,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 108,8, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 28,7 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 8,6 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 8,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 0,5 arttı.

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Yüzde 28,6 arttı! Perakende satış hacmi yükseldi
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