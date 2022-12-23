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Giriş Tarihi: 23.12.2022 12:06 Son Güncelleme: 23.12.2022 12:07

Yüzde 44,64 arttı! Yabancı turist sayısı 2.5 milyon oldu

2022 yılı Kasım ayında yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,64 artışla 2 milyon 551 bin 483 oldu.

İHA
Yüzde 44,64 arttı! Yabancı turist sayısı 2.5 milyon oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 yılı Kasım ayı giriş-çıkış yapan yabancı ve vatandaşlar verilerini paylaştı. Buna göre yılı Kasım ayında yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,64 oranında bir artış göstererek 2 milyon 551 bin 483 oldu.

Kasım ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Fed. yüzde 12,25 ile birinci, Bulgaristan yüzde 9,12 ile ikinci, Almanya yüzde 8,13 ile üçüncü sırada yer aldı. Almanya ülkesini İran ve Gürcistan izledi.

Ocak-Kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84,77 artış göstererek 42 milyon 164 bin 954 olarak gerçekleşti.

Ocak - Kasım döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya yüzde 13 ile birinci, Rusya Fed. yüzde 11,73 ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 7,83 ile üçüncü sırada bulundu. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini Bulgaristan ve İran izledi.

2022 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçinin yüzde 2.16'sı günübirlikçilerden oluştu.

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Yüzde 44,64 arttı! Yabancı turist sayısı 2.5 milyon oldu
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