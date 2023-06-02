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Giriş Tarihi: 2.6.2023 13:19

Yüzde 48'lik artış! Türkiye'nin halı ihracatı yükseldi

Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Türkiye'nin halı ihracatının mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,5 artışla 234 milyon 317 bin dolara ulaştığını bildirdi.

AA
Yüzde 48’lik artış! Türkiye’nin halı ihracatı yükseldi

Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, yazılı açıklamasında, halı ihracatının normale dönmesinin kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Sektördeki rakamların umut verici olduğunu aktaran Kaplan, "Mayıs halı ihracatımız Türkiye geneli yüzde 48,5 artışla 234 milyon 317 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Tüm halı ihracatçılarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin halı üretici ve ihracatçılarını da etkilediğine işaret eden Kaplan, üretim tesislerinin tekrar çalışmaya başladığını ve üretimin tüm hızıyla sürdüğünü kaydetti.

Kaplan, üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ihracatlarını artırmaya devam edeceklerini vurguladı.

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Yüzde 48'lik artış! Türkiye'nin halı ihracatı yükseldi
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