Yüzde 80’i ihraç ediliyor! Avrupa’da kuraklık krizi nedeniyle talep arttı

Türkiye'nin önde gelen yaş meyve sebze üretim merkezlerinden Mersin'in Erdemli ilçesinde, örtü altında ve açıkta yetiştirilen domates, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

İklim özellikleriyle çok sayıda sebze ve meyvenin yetiştirildiği ilçede, domates üretimi de öne çıkıyor.

İlçedeki sera ve tarlalarda yılda yaklaşık 600 bin ton domates üretimi yapılıyor.

Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin, son yıllarda özellikle kırsal kesimde sulu tarıma geçilmesinin ardından üretimde gözle görülür bir artışın yaşandığını söyledi.

"1 MİLYON 200 BİN TON DOMATES ÜRETİLİYOR"

Mersin'de yıllık 1 milyon 200 bin ton domates üretildiğini, bunun yüzde 50'sini Erdemli ilçesinin karşıladığını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Özellikle Avrupa'da enerji ve kuraklık krizi baş gösterince bizim ürettiğimiz ürünlere Romanya, Bulgaristan, İngiltere, Fransa ve İspanya gibi ülkelerden talepler gelmeye başladı. Sadece Avrupa ülkelerinden değil, Orta Doğu'da İsrail'den de talep arttı. Bu ülkelere Torosların zirvesindeki yaylalarda yetiştirdiğimiz domatesleri ihraç ediyoruz. Özellikle yaz döneminde açıkta üretilen domateslerin yüzde 80'i ihraç edilmektedir. Bu da üreticinin yüzünü güldürüyor. Ülke ekonomisine katma değer sağlıyor."

Şahin, çiftçilerin 12 ay üretim yaparak hem kendi bütçelerine hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını dile getirdi.

Domates paketleme tesisinde çalışan Esra Kaya da emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.