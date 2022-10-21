Yüzde 83,8 arttı! Yerli turistler seyahatlerinde 19,7 milyar lira harcadı

HARCAMALAR ARTTI

Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83,8 artarak 19 milyar 707 milyon 895 bin lira olarak gerçekleşti.

Bu harcamaların yüzde 91,8'ini 18 milyar 92 milyon 639 bin lirayla kişisel harcamalar, yüzde 8,2'sini ise 1 milyar 615 milyon 256 bin lirayla paket tur harcamaları oluşturdu.

Harcama türlerine bakıldığında, toplam seyahat harcamalarında en fazla payın yüzde 37 ile ulaştırma, yüzde 26,8 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 10,4 ile konaklama harcamalarında olduğu görüldü.

Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise ulaştırma harcamalarında yüzde 146, yeme ve içme harcamalarında yüzde 70,5 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 15'lik artış görüldü.

YAKINLARI ZİYARET İLK SIRADA

Yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 63,6 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 26,7 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 3,4 ile "sağlık" yer aldı.

Bu dönemde seyahate çıkanlar 56 milyon 295 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 6 milyon 222 bin gecelemeyle "kendi evi" yer alırken "otel" 5 milyon 951 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada kayıtlara geçti.