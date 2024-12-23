Yüzlerce mükellef kayıt dışı çıktı

Hazineve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında saha denetimlerini sanayi bölgeleri ile meyve, sebze ve balık hallerindeki ürün sevkiyatlarını kapsayacak şekilde genişletti. Gelir İdaresi, aralık ayının ilk 15 günlük döneminde OSB'ler ile meyve, sebze ve balık halleri giriş ve çıkışlarında emtia sevkiyatı yapan mükellefleri ülke genelinde eş zamanlı denetledi.Denetimlerde, sevkiyat yapan ticari araçlarda bulunan mallara ilişkin belgeler kontrol edildi. Bu araçlarda bulunması gereken taşıma ve sevk irsaliyesi ile irsaliyeli fatura gibi belgelerin düzenlenip düzenlenmediğine bakıldı. Mal sevkiyatları için düzenlenen belgeler, daha sonra mükelleflerin beyanlarıyla karşılaştırılacak. Başkanlık, 15 gün içinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde 68 bin 975 mükellef denetledi. Denetimlerde yüzlerce mükellefin tamamen kayıt dışı çalıştığı, çok sayıda işçinin sigorta kaydı olmadığı tespit edildi. Kayıt dışı işçi çalıştıranlar hakkındaki tutanaklar, gerekli işlemlerin yapılması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderildi.Öte yandan Başkanlık, ülke genelinde sosyete pazarları olarak bilinen satış noktalarına yönelik de denetim gerçekleştiriyor. Denetimler, ilk olarak Ankara Defterdarlığı'nca başkentte başladı. Sosyete pazarı denetimleri, Ankara'nın ardından diğer illerde de gerçekleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergide adalet için kayıt dışı ekonomik faaliyette bulunan ve düşük vergi beyan edenleri takip etmeye devam edeceğiz" dedi.