’Yüzyılın Destanı’nda son dokunuşlar

Temeli 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona gelindi. Bağlantı yollarının tamamlanmasıyla Şubat'ta trafiğe açılması planlanan köprünün inşaatında hummalı bir çalışma hâkim. Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek köprüde çalışmalar, temelinin atılmasından bu yana yaklaşık 1800 gündür aralıksız sürdürülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından 1915 Çanakkale Köprüsü'nün görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı. Paylaşımda "Yüzyılın Destanı'na Günler kaldı." ifadeleri yer aldı.

Boğazı 6 dakikada geçilebilme imkânı sunacak köprünün Gelibolu ilçesindeki Sütlüce ve Lâpseki ilçesinde yer alan Şekerkaya şantiyelerinde 649'u mühendis 5 bine yakın personel, 895 iş makinesiyle görev alıyor.

DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLI KÖPRÜSÜ

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak tasarlandı.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.

Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne denk gelen 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.

BÖLGE EKONOMİSİNE 223 MİLYAR LİRA

Köprü, bölgeye ekonomik anlamda ciddi bir katma değer sağlayacak. Projenin finansman aşamasında hazırlanan ekonomik etki raporuna göre, projenin etki alanındaki bölgeye katacağı ekonomik katkı 14.5 milyar Euro (yaklaşık 223 milyar lira) üzerinde olduğu belirlendi. Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 465 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 102 milyon liraya ulaşacak. Her yıl toplam 567 milyon lira tasarruf sağlayacak.