Yüzyılın dönüşümü 2024’e damga vuracak

2023 yılı 11 şehri vuran deprem felaketinin yaralarını sarmak ve kentsel dönüşümü hızlandıracak çalışmalarla geçti. Olası depreme karşı yapıları sağlam hale getirmek ve dönüşümün kurallarının yeniden yazılması için İstanbul'da 'Yüzyılın Dönüşümü' hareketi başladı. Özellikle kentsel dönüşüm yasasında yapılan değişiklikler ve İstanbul'da başlatılan bu hareket, yapı stokunun yenilenmesini hızlandıracak. 2024'te de inşaat sektörünün gündemine kentsel dönüşüm hamlesi damga vuracak.İstanbul'un depreme hazırlanması için başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyası da kentsel dönüşümü hızlandıracak projelerden birisi. Kampanyayla 350 bin konut yenilenecek. Rezerv alanlarda ise 400 bin konut yapılarak şehre 100 bin yeni sosyal konut kazandırılacak. İlk etapta yüzde 100 anlaşmanın sağlandığı 70 bin bağımsız bölüm dönüşecek. Kampanya kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1.5 milyon liralık destek verilecek. Kampanyada, 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lira hibe, 700 bin lira da uygun şartlarda kredi uygulaması olacak. Kredilerin ödemesine evler tamamlandıktan sonra başlanacak, ilk yılı faizsiz tahsil edilecek. Kalan yıllarda kredi maliyet oranı TÜFE'nin yarısı kadar olacak.5 yılda İstanbul'da 600 yüz bini acilen olmak üzere toplam 1.5 milyon riskli bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor. Kamunun çalışmalarının yanı sıra özel sektör de kentsel dönüşüme odaklanıyor. Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde yaşanan arsa sıkıntısı ve arsa maliyetlerinin oldukça yükselmesi, özel sektörü de kentsel dönüşüme yöneltiyor.2012 yılında çıkan 6306 sayılı yasayla; yurt genelinde 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleştirildi. 400 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise sürüyor. Risk altındaki İstanbul'da ise kentsel dönüşüm yasasının çıktığı günden bugüne kadar 800 bin konut dönüştürülürken, 170 bin civarında konutun da inşaatı devam ediyor. İstanbul'da 600 bin konutun çok acil olarak değiştirilmesi gerekiyor.Peki, deprem bölgesinde son durum ne? 850 bin bağımsız bölümün ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiği bölgede, 250 bin konutun yapımı devam ediyor. Bu konutların 46 bini teslim edilecek. Ayrıca 50 bin civarında köy evinin ihalesi de yapılıyor. Bölgede yürütülen 'Yerinde Dönüşüm' projesiyle de vatandaşlara kendi yerlerinde evlerini yapma imkânı sunuluyor. Başvurular, 250 bin 500 seviyesinde.Son dönemde dönüşüm faaliyetleri gerek maliyetler gerekse anlaşma sağlanamaması gibi nedenlerle yavaşlamıştı. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra kentsel dönüşümü hızlandıracak yeni düzenlemelerin yolu açıldı. 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' 9 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte getirilen yenilikler:Kentsel dönüşümde hak sahiplerinin anlaşması ve daha sonra ruhsat aşamasında üçte iki çoğunluk aranıyordu. Artık kentsel dönüşüm kararı, yüzde 50+1 yani hak sahiplerinin salt çoğunluğuyla alınabilecek.Riskli yapıların bir an evvel tespit edilip yıktırılmasını sağlamak amacıyla, riskli yapı tespitine ve tahliyeye ilişkin tebligatlar, yapıların kapısına asılmak, maliklere e-Devlet kapısı üzerinden bildirilmek ve ilgili muhtarlıkta ilan edilmek suretiyle yapılacak.Kentsel dönüşüm sürecinde yapısı yenilenen ve ödeme imkanı bulunmayan dar gelirli vatandaşlara bu bağımsız bölümler üzerinde hak sahibine ve eşine oturma hakkı tanınacak.Kanun kapsamında onaylanacak imar ve parselasyon planlarının ilan, askı ve itiraz süreleri kısaltıldı.Mevcut uygulamada rezerv yapı alanları, 'meskun mahal dışında' olan yerler olarak kabul ediliyordu. Yeni kanunla 'rezerv yapı alanı' tanımından 'yeni yerleşim yeri alanı' ibaresi kaldırıldı. Böylece yerleşim yerlerinde yer alan parsellerin de rezerv yapı alanı olarak belirlenmesi mümkün olacak.İstanbul'un dönüşümüne kullanılan kaynak2012'den bu yana dönüşüme ayrılan kaynakÜlkedeki riskli bağımsız birim sayısıİstanbul'daki riskli birim sayısıBugüne kadar dönüşen bağımsız birim sayısıİstanbul'da dönüşen bağımsız birim sayısıİstanbul'da dönüşümü süren birim sayısı