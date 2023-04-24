Yüzyılın dönüşümü yarın başlıyor

Hükümet, İstanbul'daki 1.5 milyon riskli yapının hızla kentsel dönüşüme girebilmesi için yüzyılın dönüşüm hareketini başlatıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 'Yarısı bizden' kampanyasında yarın başlayacak başvuru süreci 29 Mayıs'a kadar devam edecek. TOKİ eliyle yapılacak evler, 2 yılda vatandaşa teslim edilecek. Proje kapsamında 200 bin konutluk yerinde dönüşüm, rezerv alanda ise 100 bin konut yapılacak. 200 bin konutluk yerin- de dönüşüm için talep toplanacak. 200 binden fazla başvuru gelirse kura çekilecek. Proje İstanbul'dan başlayıp 81 ile peyderpey yayılacak. Ödemeler yüzde 10 peşinat ve 10 yıl vade ile TÜFE, memur maaş artışı ya da yüzde 0.79 oranlı kredi seçilerek yapılacak.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 20 soru 20 cevap başlığı altında 'Yarısı Bizden' kampanyasındaki detayları açıkladı. Bakan Kurum, "Asrın felaketi bir milat bizim için. Aynı acıyı bir daha yaşayamayız, kararlıyız, İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü ile sağlıksız, riskli yapı bırakmayacağız. İstanbul'umuzu birlikte dönüştüreceğiz" dedi.İlk yıl yerinde 200.000, rezervde 100.000 konutun dönüştürülmesi, 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.Dönüşüm kampanyası, öncelikli İstanbul'da başlatılacak. Önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacak.Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecek.Başvurular 26 Nisan- 29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.Fazla başvuru olması durumunda dönüştürülecek yapılar kura ile belirlenecek. Kura sonucunda seçilemeyen başvurular, bir sonraki etap için öncelikli olacak şekilde sıralandırılacak.Bir binada tapusu olan her mülkiyet sahibi başvuru yapabilir.2/3 çoğunluğu sağlayan kat malikleri ile ilçelerde kurulacak irtibat ofislerinde ilgili sözleşmeler yapılacak ve dönüşüm süreci başlatılacak.Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları; arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.Yapabilir.Yapabilir.Kampanya dahilindeki konutlar TOKİ tarafından yapılacak.Yapılacak.Olmayacak.Bina boşaldıktan en geç 2 yıl sonra evler teslim edilecek.Evet, riskli konutu yıkılanlar da bu kampanyadan yararlanabilir.Dönüşüme kapsamında yapılacak yapının kat adetleri parselin yürürlükteki imar planı şartlarını aşmamak şartıyla anlaşma sağlayan maliklerin kararına göre belirlenir.Parselin yürürlükteki imar planı şartları dikkate alınarak anlaşma sağlayan ev sahiplerinin kararına göre belirlenecek.Yapının yıkılmasından sonra, malikin başvurusuna müteakip 5.250 lira kira, 10.500 taşınma yardımı yapılacak.Başvuru süreci, başvuru yapılan internet sitesi üzerinden takip edilecek olup, ilerlemeler kısa mesaj ve mail olarak maliklere bildirilecek.Başvuruyu sadece malikler yapabilir.100 metrekarelik 2+1 daire-750 bin lira devletten-Kalan tutarın yüzde 10'u peşinat (75 bin lira)-5 bin 625 liradan başlayan 10 yıl vadeli taksit 120 metrekarelik 3+1 daire-900 bin lira devletten-Kalan tutara yüzde 10 peşinat (90 bin lira)-6 bin 750 liradan başlayan 10 yıl vadeli taksit-Mülk sahibi 26 Nisan- 29 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvuru yapacak.-Bakanlık uzmanları tarafından binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.-Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.-Ruhsat alma süreci başlayacak.-Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak.