Yüzyılın dönüşümü yarın başlıyor

Hükümet, İstanbul'daki 1.5 milyon riskli yapının hızla kentsel dönüşüme girebilmesi için yüzyılın dönüşüm hareketini başlatıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 'Yarısı bizden' kampanyasında yarın başlayacak başvuru süreci 29 Mayıs'a kadar devam edecek. TOKİ eliyle yapılacak evler, 2 yılda vatandaşa teslim edilecek. Proje kapsamında 200 bin konutluk yerinde dönüşüm, rezerv alanda ise 100 bin konut yapılacak. 200 bin konutluk yerin- de dönüşüm için talep toplanacak. 200 binden fazla başvuru gelirse kura çekilecek. Proje İstanbul'dan başlayıp 81 ile peyderpey yayılacak. Ödemeler yüzde 10 peşinat ve 10 yıl vade ile TÜFE, memur maaş artışı ya da yüzde 0.79 oranlı kredi seçilerek yapılacak.
RİSKLİ EV KALMAYACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 20 soru 20 cevap başlığı altında 'Yarısı Bizden' kampanyasındaki detayları açıkladı. Bakan Kurum, "Asrın felaketi bir milat bizim için. Aynı acıyı bir daha yaşayamayız, kararlıyız, İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü ile sağlıksız, riskli yapı bırakmayacağız. İstanbul'umuzu birlikte dönüştüreceğiz" dedi.
1 KAMPANYA KAPSAMINDA KAÇ KONUT DÖNÜŞECEK?
İlk yıl yerinde 200.000, rezervde 100.000 konutun dönüştürülmesi, 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.
2 KAMPANYA SADECE İSTANBUL'DA MI YAPILACAK?
Dönüşüm kampanyası, öncelikli İstanbul'da başlatılacak. Önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacak.
3 BAŞVURUDA ÜCRET ÖDENECEK Mİ?
Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecek.
4 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Başvurular 26 Nisan- 29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
5 FAZLA BAŞVURU OLURSA NE YAPILACAK?
Fazla başvuru olması durumunda dönüştürülecek yapılar kura ile belirlenecek. Kura sonucunda seçilemeyen başvurular, bir sonraki etap için öncelikli olacak şekilde sıralandırılacak.
6 BİR BİNADAN BİRDEN FAZLA BAŞVURU YAPILABİLECEK Mİ?
Bir binada tapusu olan her mülkiyet sahibi başvuru yapabilir.
7 BİNANIN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN TÜM KONUT SAHİPLERİ- NİN ONAYI GEREKİYOR MU?
2/3 çoğunluğu sağlayan kat malikleri ile ilçelerde kurulacak irtibat ofislerinde ilgili sözleşmeler yapılacak ve dönüşüm süreci başlatılacak.
8. 2/3 ÇOĞUNLUK KARARINA KATILMAYAN VATANDAŞIN HİSSELERİ NE OLUR?
Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları; arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.
9. BİRDEN FAZLA PARSELDE, BİRDEN FAZLA DAİRESİ OLAN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?
Yapabilir.
10 HİSSELİ TAPUSU OLAN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?
Yapabilir.
11 KONUTLAR NASIL İNŞA EDİLECEK?
Kampanya dahilindeki konutlar TOKİ tarafından yapılacak.
12 YAPIMDAN ÖNCE ZEMİN ETÜDÜ YAPILACAK MI?
Yapılacak.
13 BAŞVURUDA GELİR ŞARTI OLACAK MI?
Olmayacak.
14 BİNA NE KADAR SÜRE İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK?
Bina boşaldıktan en geç 2 yıl sonra evler teslim edilecek.
15 DAHA ÖNCE RİSKLİ YAPI OLDUĞU GEREKÇESİYLE YIKILAN BİNALAR KAMPANYAYA DAHİL MİDİR?
Evet, riskli konutu yıkılanlar da bu kampanyadan yararlanabilir.
16 YENİ BİNA KAÇ KATLI OLACAK?
Dönüşüme kapsamında yapılacak yapının kat adetleri parselin yürürlükteki imar planı şartlarını aşmamak şartıyla anlaşma sağlayan maliklerin kararına göre belirlenir.
17 KAPALI OTOPARK YAPILACAK MI?
Parselin yürürlükteki imar planı şartları dikkate alınarak anlaşma sağlayan ev sahiplerinin kararına göre belirlenecek.
18 DAİREMİZİ BOŞALTTIĞIMIZ SÜRE İÇERİSİNDE KİRA DESTEĞİ OLACAK MI?
Yapının yıkılmasından sonra, malikin başvurusuna müteakip 5.250 lira kira, 10.500 taşınma yardımı yapılacak.
19 BAŞVURUMU YAPTIM, SÜRECİMİ NASIL TAKİP EDEBİLİRİM?
Başvuru süreci, başvuru yapılan internet sitesi üzerinden takip edilecek olup, ilerlemeler kısa mesaj ve mail olarak maliklere bildirilecek.
20 SİTEDE OTURUYORUZ, YÖNETİMİN Mİ YOKSA MALİKLERİN Mİ BAŞVURMASI GEREKİYOR?
Başvuruyu sadece malikler yapabilir.
ÖRNEK ÖDEME PLANI
100 metrekarelik 2+1 daire
-750 bin lira devletten
-Kalan tutarın yüzde 10'u peşinat (75 bin lira)
-5 bin 625 liradan başlayan 10 yıl vadeli taksit 120 metrekarelik 3+1 daire
-900 bin lira devletten
-Kalan tutara yüzde 10 peşinat (90 bin lira)
-6 bin 750 liradan başlayan 10 yıl vadeli taksit
5 ADIMDA BAŞVURU REHBERİ
-Mülk sahibi 26 Nisan- 29 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvuru yapacak.
-Bakanlık uzmanları tarafından binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.
-Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.
-Ruhsat alma süreci başlayacak.
-Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak.