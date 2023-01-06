Yüzyılın Kampanyası’nda ikinci el açılımı

TÜM Türkiye'de büyük heyecan yaratan, Yeni Evim Kampanyası genişletiliyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yangın sonrası yapılan yeni evleri inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim Projesi kapsamında kampanyanın 15 Ocak'ta başlatılacağını ve ilk etapta 100 bin konut planlandığını belirterek, "İkinci el konut almak isteyen vatandaşlarımız için de bir çalışma yapıyoruz" müjdesini verdi.Konut kira ve fiyatlarındaki artışı durdurmak adına çalışmalar yaptıklarını anlatan Bakan Kurum, bu kampanyadan ev alacakların uygun kredi maliyetleriyle ev sahibi olabileceklerini söyledi. 4400 TL'den başlayan taksitlerle vatandaşların ev sahibi olabileceklerini dile getiren Bakan Kurum, şunları söyledi: "Bu kampanyaya da vatandaşlarımızın teveccühü yüksek. Bu süreci titiz bir şekilde yürütüyoruz. 81 ilde Emlak Konut, GYODER, İNDER ve dahil olmak isteyen tüm firmaların içinde olduğu bir kampanyayı yürütüyoruz. Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir bütün illerimizde vatandaşlarımız rahatlıkla ev sahibi olabilecekler. İkinci el konut almak isteyen vatandaşlarımız için de bir çalışma yapıyoruz. İlk Evim Projesi'ne ilk etapta 100 bin konutla başlayacağız ve vatandaşımızın talebi doğrultusunda geliştireceğiz. Tüm dünyada sosyal konut anlayışı kaldırılmışken, biz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."BAKAN Murat Kurum, Yeni Evim Kampanyası ile ilgili süreci kararlı bir şekilde yürüttüklerinin altını çizerek, şunları aktardı: "0 ile 2 milyon arasında kredi kullanacak vatandaşlarımız 0,69, 2 ile 4 milyon arası kredi kullanacaklar 0,79, 4 ile 5 milyon arasında kredi kullanacak vatandaşlarımız 0,99 faiz oranıyla kredi kullanabilecekler. Vatandaşlarımız 1 milyon liralık örnek ödeme tablosuna baktığımızda 4 bin 400 liradan başlayan taksitle ev sahibi olabilecekler."