Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yüzyılın keşfinde 2 yıl geride kaldı
Giriş Tarihi: 23.8.2022

Yüzyılın keşfinde 2 yıl geride kaldı

Yüzyılın keşfinde 2 yıl geride kaldı
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de yapılan doğalgaz keşfinde iki yılın geride söyledi. Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Fatih sondaj gemisinin, 21 Ağustos 2020'de, Karadeniz'de Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğalgaz keşfinin yıl dönümüne ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Dönmez, paylaşımında, "Yüzyılın keşfinde iki yılı geride bıraktık. İki yıl önce bugün milletimizin hasretle beklediği müjde, umut dolu bir geleceğin de başlangıcı oldu. Ve şimdi sıra doğalgazı milletimizle buluşturmakta. Yüzyılın enerjisi için bütün enerjimizle çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüzyılın keşfinde 2 yıl geride kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA