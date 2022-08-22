Yüzyılın keşfinde 2 yıl geride kaldı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de yapılan doğalgaz keşfinde iki yılın geride söyledi. Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Fatih sondaj gemisinin, 21 Ağustos 2020'de, Karadeniz'de Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğalgaz keşfinin yıl dönümüne ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Dönmez, paylaşımında, "Yüzyılın keşfinde iki yılı geride bıraktık. İki yıl önce bugün milletimizin hasretle beklediği müjde, umut dolu bir geleceğin de başlangıcı oldu. Ve şimdi sıra doğalgazı milletimizle buluşturmakta. Yüzyılın enerjisi için bütün enerjimizle çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.