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Giriş Tarihi: 15.2.2022 15:06 Son Güncelleme: 15.2.2022 15:12

Zabıta ekiplerinden KDV indirimi denetimi

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Zabıta ekiplerinden KDV indirimi denetimi

Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri kapsamında açıklanan temel gıda ürünlerinde KDV indirimlerine yönelik denetimler devam ediyor. Zabıta ekipleri raf fiyatları ile kasa fiyatları arasında değişiklik yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiği açıklamasının ardından marketlerde fiyat denetimleri devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçe genelinde gıda ürünü satan işletmelerde dün denetimlerde bulundu.
Yapılan denetimde, ürünlerin kasada kesilen fişlerinin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği, raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığı ve son kullanma tarihi gibi konularda denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında zabıta ekipleri raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giderek ürünlerin etiketleriyle kasadaki fiyatlarını tek tek karşılaştırdı.

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Zabıta ekiplerinden KDV indirimi denetimi
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