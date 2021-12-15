ZAHA testleri başarıyla geçti! Yeni görevine hazırlanıyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dosta güven düşmana korku salan Zırhlı Amfibi Hücum Aracı kendine verilecek görevleri yerine getirmek için hazırlanıyor. Mayın ve balistik testlerini tamamladı. Güvenilirlik ve İdame Edilebilirlik Testine, kara ve deniz sürüşleri ile devam ediyor." dedi.

ZAHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın harekât konsepti ve görev ihtiyaçları göz önüne alınarak FNSS tarafından tasarlandı.