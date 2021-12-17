Zam her kesimi memnun etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın açıkladığı tarihi asgari ücret zammı toplumun herkesimi tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kasım ayında açıkladığı ekonomik kurtuluş savaşında destek verdiklerini aktaran Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı
Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, "Ekonomik kurtuluş savaşında asgari ücrete yapılan zam için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Dünyada savaşlar artık topla tüfekle değil dijitalle ve ekonomi üzerinden yapılıyor. Bizim milletimiz de bu savaşı kazanacaktır" dedi. Terörle mücadeledeki kararlılıkta olduğu gibi ekonomik kurtuluş savaşında da başkan Erdoğan'ın yanında olduklarını belirten Gazi Lokman Aylar, şunları kaydetti: "Asgari ücrete yüzde 50 oranında yapılan zam çalışanları memnun ederken devletimiz üzerinde kirli emeller güdenleri, stokçuları, faiz lobisini, küresel sermaye sahiplerini mutsuz etmiştir. Devletimizin yapacağı hamlelerle ekonomik savaştan zaferle çıkacağımıza inanıyor, küresel sermaye baronlarına rest çeken devlet başkanımız Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Savaşlar artık meydanlarda silahla, topla, tankla ve mertçe yapılmıyor. Paylaşırsak tok oluruz fırsatçılık yaparsak yok oluruz. Cümle cihan duysun ki ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz."