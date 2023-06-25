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Giriş Tarihi: 25.6.2023

Zamlı asgari ücret 1 Temmuz’da

Zamlı asgari ücret 1 Temmuz’da
1 Temmuz itibarıyla asgari ücretin net 11 bin 402 TL olarak uygulanacağına yönelik asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararın gerekçesinde asgari ücretin ödenmesi zorunlu en az ücret olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: "Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. Asgari ücreti belirlerken komisyonumuz, işçilerin geçim şartları ve enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir. İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz, işçinin günlük asgari ücretini 1 Temmuz 2023-31 Aralık 2023 arasında 447 lira 15 kuruş olarak belirlenmiştir."
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Zamlı asgari ücret 1 Temmuz’da
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