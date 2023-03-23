Zamlı aylık ve ikramiye bayramdan önce yatıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği en düşük emekli aylığının 5.500 liradan 7.500 liraya çıkarılmasına yönelik yasal düzenleme gelecek hafta Meclis'e geliyor. Yasal düzenlemenin ardından Ramazan Bayramı'nın başlayacağı 21 Nisan tarihinden önce hem bayram ikramiyesi hem de zamlı aylıkların hesaplara yatırılması planlanıyor. Büyük çoğunluğu Bağ- Kur'lu olmak üzere 600 binin üzerinde kişi en düşük tutardan emekli aylığı alıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası kapsamında emekli olacaklarla birlikte bu sayı çok daha fazla olacak. Söz konusu artıştan, EYT düzenlemesiyle emekli olanlarla beraber emeklilerin yarısından fazlası yararlanacak. En düşük emekli aylığına yapılan yüzde 36.4 zamla (Taban aylıkta kümülatif yüzde 114) birlikte bu kapsamdaki emeklilere bayramdan önce yapılacak ödeme 4.5 milyar lira olacak. En düşük emekli aylığı 1.500 liradan 2.500 liraya, daha sonra 3.500 liraya ve Ocak 2023'te de 5.500 liraya çıkarılmıştı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı alternatif çalışmalarda, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1.100'er lira olarak verilen ikramiyelerde de artışa yer verilirken, yeni tutarın gelecek hafta netleşmesi bekleniyor. EYT kapsamında emekliliğe hak kazananlarla birlikte yaklaşık 15 milyon emekliye Ramazan Bayramı'nda ödenecek bayram ikramiyesi yapılacak artışla birlikte (1400-1500 liraya çıkması durumunda) 20 milyar lirayı geçecek. İkramiyenin de bayramdan önce, 17 Nisan'da yatırılması planlanıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltildiği yönündeki açıklaması memnuniyetle karşılandı. Diğer yandan en düşük emekli aylığındaki artışla birlikte 7 bin 500 liranın üzerinde olan aylıklarda da düzenleme yapılması beklentisi oluştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli aylığına zam konusunda çeşitli alternatif çalışmalar olduğunu belirtirken, 2 bin liralık artışın uzun yıllar yüksek prim yatıran diğer emeklilere yansıtılıp yansıtılmayacağı da merakla bekleniyor. Yüksek tutarda ve uzun süreli prim yatıranlar açısından sosyal sigortalar sisteminde prim-maaş dengesinin bozulacağı eleştirileri de geldi.