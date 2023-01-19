Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor

Memur ve emeklilere yapılan yüzde 30'luk zam hesaplara yatmaya başladı. Kanuna göre, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16.48 artış oranı, yüzde 13.52 puan eklenerek yüzde 30 olarak uygulanıyor. Memurlar ve memur emeklileri 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16.48 oranında zamlı maaşlarını almaya başladı. Kalan 13.52 puanlık kısım ise birkaç gün içinde hesaplara yatırılacak. Ödeme günü gelen SSK emeklileri ise yüzde 30'luk zammı net olarak maaşlarında gördü. Emekli aylıkları Emekli Sandığı'nda her ayın 1'i ila 5'inde; SSK'lılarda 17'si ila 26'sında; Bağ-Kur'lularda ise her ayın 25'i ila 28'inde ödeniyor.Yeni zamlarla birlikte en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liradan yüzde 57.14 artışla 5 bin 500 liraya çıktı. Aile yardımı ödeneği dâhil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi. Profesör (1/4) maaşı 34 bin 57 TL, üniversite mezunu şube müdürü 20 bin 724 TL, uzman doktor 24 bin 743 TL, üniversite mezunu memur 12 bin 632 TL, uzman öğretmen 18 bin 246 TL, öğretmen 15 bin 793 TL, başkomiser 20 bin 873 TL, polis memuru 18 bin 235 TL, üniversite mezunu hemşire 15 bin 611 lira alacak. Kamuda çalışan mühendisin maaşı 21 bin 295 liraya, lise mezunu teknisyenin maaşı da 13 bin 142 liraya çıktı. Araştırma görevlisinin maaşı 20 bin 139 liraya, vaizin maaşı da 16 bin 615 lira, avukat da 19 bin 968 liraya yükseldi. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri başta olmak üzere ek göstergesi 3600'e çıkartılanlar ile ek göstergesinde 600 puanlık artış yapılanlara yeni ek gösterge üzerinden aylık ödemesine 1 Şubat'ta başlanacak.