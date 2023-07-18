Zamlı SED ödemeleri hesaplara aktarıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17.55 zam oranında artırıldığını bildirdi. Göktaş, SED miktarının bu artışa göre hesaplandığını ve ailelere 584 milyon 118 bin lira ödendiğini belirtti. Çocuk politikalarının temelinde aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı bir birey olarak yetiştirilmesi olduğunu vurgulayan Göktaş, bu amaçla ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED verdiklerini ifade etti. Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelerdeki 165 bin 201 çocuğun masraflarını karşıladıklarını açıkladı.